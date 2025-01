Un ingente quantitativo di droga e denaro è stato ritrovato nelle scorse sere a Salerno dai Carabinieri della locale Compagnia.

Il tutto è avvenuto quando i militari dell’Arma sono intervenuti in zona Carmine in seguito ad una segnalazione pervenuta al 112, nella quale veniva espressa preoccupazione per delle urla provenienti da un garage condominiale.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno scoperto in uno dei box auto 13 chilogrammi di marijuana, 1,3 chili di cocaina, 530mila euro in contanti, 2 pistole clandestine, 51 munizioni di vario calibro e 56 petardi. Droga, armi e soldi sono stati prontamente sequestrati.

Su quanto scoperto sono in corso indagini serrate da parte degli inquirenti al fine di risalire ai responsabili e scoprire se ci sia dietro una rete criminale dedita allo spaccio in città.