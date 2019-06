Violento scontro tra auto sulla strada che collega Eboli e Battipaglia. Quattro feriti

Un incidente è avvenuto nella tarda serata lungo la strada che collega Eboli e Battipaglia.

Per cause in corso di accertamento due Peugeot e una Hyundai Atos si sono violentemente scontrate. Una delle Peugeot dopo l’impatto si è ribaltata lungo la carreggiata.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso le quattro persone rimaste ferite dopo lo scontro e le hanno trasportate all’ospedale di Battipaglia.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre è toccato ai Carabinieri ricostruire la dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi del caso.

Le condizioni dei feriti fortunatamente non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

– Chiara Di Miele –