Violento scontro tra auto in A2 a Salerno, una si ribalta. Due persone ferite, traffico in tilt

Paura questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 12 in direzione Nord, nei pressi dell’area di servizio di Salerno, dove si è verificato un incidente stradale a tratti rocambolesco.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Punto e una Nissan Micra, si sono violentemente scontrate. La Punto si è poi ribaltata sulla carreggiata. Per estrarre gli occupanti è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due donne, madre e figlia. Soccorse dai sanitari del 118, le due sono state trasportate in ospedale.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi del caso sono intervenuti prontamente gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli, grazie al rapido coordinamento del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell’Anas, mentre il traffico, particolarmente corposo visti i rientri dal weekend, ha subito un blocco totale.

– Chiara Di Miele –