Marysol e Morena Pisaturo di Polla conquistano il titolo di campionesse nazionali di Flamenco a Rimini

Doppio successo per due giovani sorelle ballerine di Polla, Marysol e Morena Pisaturo, che hanno conquistato i Campionati Italiani di Categoria organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva che ogni anno si tengono a Rimini.

Marysol ha meritato il titolo di campionessa italiana di Flamenco nella categoria 12/15 Classe unica. Ha vinto così per la quarta volta consecutiva il Campionato italiano e per la prima volta ha gareggiato nella categoria 12/15, mentre negli anni scorsi aveva ottenuto il successo in quella 8/11.

La sorellina più piccola, Morena, è invece diventata campionessa italiana di Flamenco nella categoria 8/11 classe C. Per lei quella di quest’anno è stata la prima gara disputata ai Campionati di Rimini dove, dal 4 luglio fino ad oggi, si sono esibiti oltre 19mila atleti in 6 padiglioni con aree tematiche dedicate.

Marysol e Morena sono figlie d’arte, dato che a prepararle per affrontare questi prestigiosi appuntamenti nazionali è proprio la madre, Annarita Manzione, coreografa e già ballerina di importanti Teatri romani. Annarita ha iniziato le sue giovani campionesse alla passione per la danza, inculcandogli l’arte e l’armonia con spirito di sacrificio, costanti allenamenti ma senza mai mettere da parte il divertimento e la serenità tipici dei giovanissimi.

Grande soddisfazione per lei e per papà Giampiero che, come ogni anno, hanno accompagnato e supportato le brillanti figlie in questo ennesimo importante successo.

– Chiara Di Miele –