Violento scontro tra auto e scooter a Serre. Giovanissimo ricoverato in prognosi riservata
Gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto mercoledì a Serre.
Un 17enne di Postiglione è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico.
Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violento impatto con una Peugeot. E’ stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite molto gravi che hanno costretto i sanitari del 118 a trasportarlo in ospedale a Salerno.
Sul posto i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica.
Sono ore di apprensione a Postiglione per le sorti del giovanissimo ferito, tutta la comunità prega per lui.