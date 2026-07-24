Gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto mercoledì a Serre.

Un 17enne di Postiglione è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico.

Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violento impatto con una Peugeot. E’ stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite molto gravi che hanno costretto i sanitari del 118 a trasportarlo in ospedale a Salerno.

Sul posto i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

Sono ore di apprensione a Postiglione per le sorti del giovanissimo ferito, tutta la comunità prega per lui.