Atri tasselli si aggiungono al roster dello Sporting Sala Consilina.

Matteo Biscossi vestirà la maglia gialloverde nella stagione 2026/2027. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Biscossi ha costruito il proprio percorso tra Lazio, Aniene, Genzano, Olimpus Roma e Roma 1927, affermandosi anno dopo anno come uno dei laterali più continui della Serie A. Più volte convocato con la Nazionale italiana, arriva a Sala Consilina nel pieno della maturità sportiva. Matteo è un giocatore dinamico e affidabile che abbina intensità a qualità tecnica. È un laterale capace di interpretare entrambe le fasi di gioco con equilibrio, mettendo sempre il gruppo davanti agli obiettivi personali.

“Sono molto felice di iniziare questa nuova sfida con la maglia dello Sporting Sala Consilina. Fin dai primi contatti ho percepito grande fiducia e un progetto ambizioso, aspetti che hanno inciso nella mia scelta – commenta Matteo Biscossi – Arrivo con entusiasmo, umiltà e tanta voglia di lavorare. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo, aiutare la squadra a raggiungere grandi risultati e continuare a crescere, sia dal punto di vista personale sia insieme ai miei compagni. Credo che sacrificio, disciplina e spirito di squadra siano gli ingredienti indispensabili per vivere una stagione importante. Ai nostri tifosi voglio dire che darò tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita. Non vedo l’ora di conoscervi, sentire il vostro sostegno e condividere insieme tante emozioni. Forza Sporting!”.

“Matteo è un giocatore che negli ultimi anni ha dimostrato continuità di rendimento ai massimi livelli. Porta con sé esperienza, conoscenza della categoria e caratteristiche che riteniamo importanti per il nostro gruppo. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo e gli diamo il benvenuto nello Sporting Sala Consilina” commenta la Società.

Tra i volti della nuova stagione c’è anche quello di Erick Luiz Nossal. Il giovane portiere brasiliano, classe 2004, torna a vestire la maglia dello Sporting Sala Consilina dopo la positiva esperienza vissuta nell’ultima stagione con la New Real Rieti.

Proprio con il club laziale Nossal si è messo in evidenza come uno dei protagonisti dell’annata, contribuendo al percorso della squadra con prestazioni di livello che gli sono valse il ritorno in Serie A. Prima dell’esperienza a Rieti aveva già conosciuto l’ambiente gialloverde, società che lo aveva portato per la prima volta in Italia, proseguendo poi il proprio percorso di crescita. Portiere di prospettiva, abbina struttura fisica, senso della posizione e sicurezza tra i pali. È inoltre un estremo difensore moderno, capace di partecipare attivamente alla costruzione del gioco grazie alle sue qualità con i piedi.

“Sono molto contento e orgoglioso di far parte di questa squadra e di questa società. Ringrazio tutti per la fiducia che avete riposto in me e nel mio lavoro – dice Nossal – Ai nostri tifosi posso dire che sono davvero felice di tornare a Sala. Prometto tanto lavoro, impegno e sacrificio per fare tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi di questa stagione. Conosco bene il progetto dello Sporting Sala Consilina ed è anche per questo che ho scelto di tornare. Sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione e faremo di tutto per raggiungere grandi risultati insieme”.

“Erick conosce già il nostro ambiente e il nostro modo di lavorare. Nell’ultima stagione ha confermato una crescita importante, mettendosi in evidenza con continuità – è il parere dei vertici – Il suo ritorno rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso iniziato qualche anno fa e siamo lieti di riaccoglierlo nello Sporting Sala Consilina”.