Alle Finali Nazionali Libertas di Ritmica Silver a Porto San Giorgio, tenutesi dal 30 aprile al 4 maggio, oltre ai 1.000 ginnasti provenienti da quasi tutta l’Italia, per un totale di circa 1.900 esercizi, erano presenti 8 ginnaste della scuola Danza e Ginnastica Kodokan.

All’eccellente organizzazione diretta da Carmine e Antonio Adinolfi, le ginnasta di Kodokan hanno portato a casa 12 podi nazionali, di cui ben 5 titoli, 3 argenti e 4 bronzi. Doppio titolo di Campionessa Nazionale Libertas 2025 categoria A1 Silver LC1 per Flavia Di Sarli, uno al corpo libero e l’altro a fune.

Titolo di Campionessa Nazionale Libertas 2025 categoria A2 Silver LC1 a Palla anche per Denise Di Sarli che conquista poi il bronzo al corpo libero. Inoltre, si laurea Campionessa Nazionale Libertas 2025 categoria A5 Silver LC2 Beatrice Pascucci a clavette e terza a cerchio.

L’altro Titolo di Campionessa Nazionale Libertas 2025 cat. A1 Silver LB1 va a Ludovica Fornino a fune che ottiene poi il bronzo al corpo libero. Doppio titolo di vice Campionessa va a Giada Della Rondine a corpo libero e palla per la la categoria Esordienti LB1. Greta Citera cat.A3 Silver LC1 è vice Campionessa a Palla e bronzo a corpo libero.

Quinto posto al cerchio per Carmen Accetta e undicesimo a palla categoria A3 Silver LB1; mentre Miriam Coda categoria A2 Silver LB1 è dodicesima sia a palla che a corpo libero.

Soddisfatta Angela Capozzoli che ha accompagnato le giovanissime kodakine in questa trasferta per le belle prestazioni di gara e per i brillanti risultati ottenuti.