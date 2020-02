Violento scontro tra auto e autobus ad Altavilla Silentina. Gravemente ferito un 36enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri ad Altavilla Silentina, in località Falagato, dove per cause in corso di accertamento un’auto e un autobus si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio un 36enne di Piano di Sorrento, alla guida della sua Renault Clio il quale è rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto che, dopo l’impatto, è finita in un terreno. Soccorso dai sanitari del 118, è stato prima condotto all’ospedale di Eboli e poi trasferito in serata al “Ruggi” di Salerno a causa delle sue gravi condizioni. La prognosi è riservata e l’uomo è ricoverato in Rianimazione.

Illesi l’autista del bus e i passeggeri, 8 giovani che erano usciti da scuola e stavano facendo ritorno a casa.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, mentre toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Eboli ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –