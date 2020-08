Violento impatto tra scooter e furgone ad Eboli. Grave un giovane

Grave incidente stradale nella serata di ieri ad Eboli.

Un violento impatto ha coinvolto un furgone ed uno scooter guidato da un ragazzo di origini rumene di 17 anni.

Ad avere la peggio proprio il giovane che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, e trasportato, in un primo momento, presso l’ospedale di Eboli dal quale è stato poi trasferito al “Ruggi” di Salerno per le gravi condizioni in cui versava.

L’incidente, sul quale indagano i Carabinieri della Compagnia di Eboli, è avvenuto nell’agro ebolitano, ad Acqua dei Pioppi.

– Paola Federico –