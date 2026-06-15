Un incidente stradale questo pomeriggio si è verificato sulla Provinciale che collega Eboli e Altavilla Silentina. L’impatto, la cui dinamica sarà ricostruita dopo i rilievi, ha coinvolto una Volkswagen e un furgone.

Tre le persone rimaste ferite, tra cui la donna al volante dell’auto e due uomini che viaggiavano sul furgone. Un 31enne è stato soccorso e trasportato dai sanitari della VOPI al Pronto Soccorso di Battipaglia, mentre un 41enne è stato ricoverato all’ospedale di Eboli a causa della gravità dei traumi.

Anche la donna è stata trasferita in Pronto Soccorso per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Eboli per chiarire dinamica e responsabilità.