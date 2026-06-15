Confesercenti Vallo di Diano continua a prestare attenzione alle imprese del territorio.

Circa 500 milioni di euro sono stati stanziati con la terza edizione di “Investimenti sostenibili 4.0” per aiutare le micro, piccole e medie imprese che abbiano almeno una sede operativa nelle regioni meridionali, tra cui la Campania, per investire in innovazione di processo e di prodotto.

La presidente Maria Antonietta Aquino ai microfoni di Ondanews chiarisce quali sono le spese coperte da “Investimenti sostenibili 4.0” e il percorso per poter presentare il progetto aziendale.

Confesercenti Vallo di Diano guida le imprese nell’iter di preparazione e presentazione del progetto.

Lo sportello è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

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