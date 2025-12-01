Violenta rissa in Piazza della Libertà a Salerno. Giovanissimo finisce in ospedale
Una violenta rissa, tra sabato e domenica, ha coinvolto una decina di giovani a Salerno.
L’episodio di violenza si sarebbe scatenato in Piazza della Libertà per cause in corso di indagine. Nel corso della rissa un minorenne è rimasto ferito perchè gli altri lo avrebbero trascinato nel sottopasso della piazza per poi colpirlo più volte.
Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al “Ruggi” per le cure necessarie. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia diretti dal Maggiore Antonio Corvino. Toccherà a loro dare un nome ai responsabili anche avvelandosi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.