Violenta rissa ad Eboli. Un uomo ferito a bastonate e tre denunciati

Una violenta rissa è scoppiata al Rione Casarsa di Eboli nella serata di sabato ed ha avuto come bilancio un ferito e tre persone denunciate.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, tutto è partito dai componenti di due famiglie che si sono ritrovati in un bar della zona e, probabilmente a causa di qualche parola offensiva di troppo, hanno iniziato a litigare furiosamente facendo volare pugni e schiaffi e tirando fuori anche un bastone, nascosto in auto, con cui è stato ferito uno dei litiganti.

I residenti hanno allertato i Carabinieri della locale Compagnia che, giunti sul posto, hanno placato gli animi ed hanno proceduto ad identificare le persone coinvolte nella rissa. Tre di loro sono state condotte in Caserma e denunciate.

L’uomo ferito con il bastone, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

– Chiara Di Miele –