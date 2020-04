Questa notte a Salerno in via Portacatena i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno inseguito e bloccato il conducente di una Toyota Yaris. Si tratta di un 17enne di Vietri sul Mare senza patente, che ha preso di nascosto l’auto del compagno della madre.

I militari gli hanno intimato l’alt con luci, sirena e megafono all’altezza del Baia Hotel, ma il giovane ha tentato di darsi alla fuga a folle velocità. Ha imboccato prima via Mercanti e poi via Portacatena dove ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere prima contro un muro e poi contro un’altra automobile.

Una volta fermato ha dichiarato ai carabinieri di essere uscito per andare dalla fidanzata.

Il 17enne è stato denunciato per resistenza e sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme relative al Covid-19. Inoltre è stato sanzionato ai sensi del Codice della strada per guida senza patente, fuga e velocità non commisurata.

Il fatto è accaduto intorno alle 4 di notte, quando vi sono molti servizi di controllo da parte dei Carabinieri di Salerno per la tutela della sicurezza e della salute pubblica. L’Arma ribadisce di restare a casa e che continuerà a vigilare con estremo rigore.

– Chiara Di Miele –