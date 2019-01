Si è tenuto questa sera a Sanza, presso il Centro di Educazione Ambientale, il convegno dedicato al grande attrattore naturalistico della Campania, il Monte Cervati. Un confronto pubblico alla presenza dei sindaci del Vallo di Diano, del Cilento, del Golfo di Policastro e degli Alburni per la definizione della strategia di valorizzazione del Monte Cervati.

Sono intervenuti il sindaco di Sanza Vittorio Esposito, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino, il consigliere del Direttivo del Parco Beniamino Curcio, Angelo De Luca, Direttore della Bcc Buonabitacolo, l’assessore al Turismo della Regione Campania Corrado Matera. Le conclusioni sono spettate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Grazie alla determinazione di Pellegrino siamo riusciti a proporre questo progetto dedicato al Cervati – dichiara Esposito – Il nostro territorio si sta impoverendo quindi è necessario trovare la strada giusta per valorizzarlo”.

Il Monte Cervati è stato definito il cuore del Parco Nazionale per la sua ricca varietà di flora e fauna perciò l’Ente Parco, il Comune di Sanza e la Regione collaborano alla stesura di un piano strategico. “Da questo accordo viene fuori l’attenzione che la Regione riserva al nostro territorio – dichiara Pellegrino – Il patrimonio del Cervati difficilmente si può trovare altrove. Vogliamo uscire dalla palude burocratica che ha bloccato il Paese”.

“Il turismo in Campania sta crescendo sempre più grazie alla strategia trasversale messa in campo dal governatore De Luca, – afferma Corrado Matera – aumenta il turismo delle aree interne”.

Per De Luca “l’unico grande obiettivo di questo progetto è dare lavoro ai giovani per consentire loro di crearsi una vita nelle aree interne, frenando questo fiume di ragazzi che sta andando via dalla Campania”.

“Tratteniamo i giovani se portiamo nel Vallo di Diano servizi, banda larga, attività culturali – conclude il governatore – ci siamo infatti impegnati per salvare i punti nascita di Polla e Sapri, a differenza di qualcuno dei 5 Stelle che fa lo sciacallo sul territorio. Questo presenta beni culturali incantevoli a distanza ravvicinata perciò abbiamo l’opportunità di creare un pacchetto turistico unico. Ci impegneremo a finanziare l’opera del progetto del Monte Cervati”.

– Ornella Bonomo –