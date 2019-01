Sala Consilina: domani a “Teatro in Sala” in scena “L’abbadante r’Scepp’ Andonio”

A Sala Consilina, nuovo appuntamento con “Teatro in Sala”, la storica rassegna nazionale di teatro giunta, con la stagione 2018-2019, alla XXIII edizione.

Domani, domenica 20 gennaio, sul palco del prestigioso Teatro Comunale “Mario Scarpetta”, va in scena “L’abbadante r’Scepp’ Andonio”, libero adattamento da un testo di Carmelo Zurlo, proposto dalla Compagnia “Teatro Officina Padula” che ne cura la regia.

Si tratta di due atti semiseri in vernacolo padulese, frutto di un vero e proprio lavoro di traduzione dall’originale in dialetto pugliese dell’autore. Una delle particolarità della rappresentazione è data proprio dal vernacolo della città della Certosa di San Lorenzo. La commedia, ambientata ai giorni nostri, racconta i problemi che sorgono in famiglia quando un componente è affetto da una malattia grave come la demenza senile. La necessità di presenza e di assistenza costante che questo tipo di disturbo richiede, è causa di vivaci e talvolta ripetitive discussioni tra i figli dell’ammalato. La gestione delle risorse economiche e il quotidiano problema di chi dovrà accudire l’anziano genitore, sono il motivo centrale della commedia.

La compagnia di Padula, dunque, porta a “Teatro in Sala” un tema di strettissima attualità, legato all’allungamento della vita media, ma lo fa con toni leggeri benché riflessivi.

Prima dello spettacolo, come di consueto, spazio al talento locale assurto ad una dimensione addirittura marziana: è letteralmente così per l’ingegnere astronautico Cesare Guariniello, originario di Sala Consilina, che nel deserto dello Utah – negli Stati Uniti – sta lavorando ad una ambiziosissima missione che riguarda proprio Marte. Cesare Guariniello potrebbe essere il prossimo astronauta italiano, anzi, di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –