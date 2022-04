VII edizione “Salerno Corre”. La Banca Monte Pruno sostiene l’ASD Atletica Salerno

Presso gli uffici della Banca Monte Pruno di Corso Vittorio Emanuele a Salerno questa mattina si è rinnovata la collaborazione tra l’istituto di credito cooperativo e l’ASD Atletica Salerno per la VII edizione dell’evento podistico “Salerno Corre”.

Il presidente Ruggero Gatto ha incontrato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese per rilanciare l’evento dopo la sospensione dovuta al Covid, ringraziando lo stesso per la fiducia e il supporto fornito per un evento che accoglie più di 1000 partecipanti.

L’ASD Atletica Salerno, sotto l’egida della Fidal e con il patrocinio del Comune di Salerno, della Regione Campania e del CONI, organizza la gara che rientra tra le competizioni nazionali con percorso omologato sui 10 km.

Venerdì 6 maggio nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo. La gara podistica, invece, è in programma domenica 15 maggio, con partenza in Piazza Pasolini, adiacente a Piazza della Libertà.