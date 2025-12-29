Un anno intenso e d’azione volge al termine anche per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. Tredici Distaccamenti oltre al Reparto Volo su un territorio vasto e geograficamente complesso.

Le operazioni di soccorso sono variegate e spaziano dagli incendi in abitazione, nei boschi o delle auto agli incidenti stradali, senza dimenticare la ricerca di persone disperse, le attività per fronteggiare i danni da maltempo, ma anche il salvataggio di animali in difficoltà. Un impegno costante e a 360° che alimenta nei confronti dei caschi rossi un profondo apprezzamento da parte delle comunità che vedono incarnata in loro la figura dell’eroe moderno.

“Quest’anno abbiamo fatto circa 14mila interventi, molti concentrati anche nel periodo estivo durante la campagna AIB – dichiara ad Ondanews il Comandante Provinciale, l’ingegnere Domenico Di Pinto -. Siamo riusciti sempre a fronteggiare le emergenze con tutti gli uomini a disposizione e in un paio di occasioni abbiamo anche chiesto l’invio di colonne mobili da altre regioni che ci hanno supportato nelle operazioni di soccorso“.

Tra i vari Distaccamenti del salernitano quello di Sala Consilina opera in un’ampia area della provincia e in paesi distanti tra loro anche molti km. I caschi rossi sono per il Vallo di Diano garanzia di tutela e sicurezza dell’incolumità dei cittadini.

“Il Distaccamento di Sala Consilina, al pari degli altri, lavora con la massima professionalità – spiega il Comandante Provinciale-. Il personale è preparato, ha un forte senso del dovere e riesce sempre a garantire un intervento efficace a supporto della comunità della zona. A volte ci sono difficoltà operative che però vengono sempre superate al meglio”.

In vista dei festeggiamenti per la fine dell’anno non potevano mancare i consigli per divertirsi in sicurezza, soprattutto per ciò che concerne l’utilizzo di botti e fuochi artificiali.

“Il concetto è unico: festeggiare in sicurezza – il monito del Comandante Di Pinto -. I fuochi d’artificio non sono giocattoli e vanno usati con molta attenzione. Se proprio si vuole festeggiare in questo modo il consiglio è di utilizzare solo fuochi legali, leggere attentamente le istruzioni, non farli manipolare ai minori e non utilizzarli in luoghi chiusi, perché spesso sono fonte di innesco di incendi in appartamento, di auto e balconi. Sono quindi rischi evitabili. La parola d’ordine è sicurezza, massima attenzione alla manipolazione e al trasporto ma soprattutto all’utilizzo dei fuochi“.