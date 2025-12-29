Un appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure concrete contro l’uso indiscriminato di botti e fuochi d’artificio in occasione del Capodanno.

A lanciarlo è il Codacons che invita sindaci, prefetti e questori a intervenire con decisione per prevenire incidenti e tutelare cittadini, animali e ambiente.

L’associazione chiede ai primi cittadini di tutta Italia l’emanazione di ordinanze comunali efficaci e, al tempo stesso, sollecita prefetti e questori a rafforzare i controlli sul territorio attraverso un’azione coordinata delle forze dell’ordine.

Secondo il Codacons, infatti, i divieti formali “non bastano se non accompagnati da verifiche costanti e da interventi concreti contro la vendita e l’uso di materiale pirotecnico illegale”.

Tanasi, segretario Codacons, richiama l’attenzione su un fenomeno che ogni anno presenta un bilancio pesante e purtroppo prevedibile: feriti, ustioni, amputazioni, incendi, pronto soccorso sotto pressione e animali terrorizzati.

Una situazione che, sottolinea l’associazione, non si limita alla sola notte di San Silvestro, ma si estende anche ai giorni precedenti, incidendo in modo diretto sulla sicurezza urbana e sulla qualità della vita dei cittadini.