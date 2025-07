Dopo 24 anni il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina Eugenio Siena lascia il Vallo di Diano per andare a prestare servizio in altra sede.

Dal prossimo 7 luglio Siena cederà il posto ad un successore in seguito alla sua richiesta di trasferimento accolta dal Comando.

Napoletano di origine ma residente ormai da anni a Sassano insieme alla sua famiglia, Eugenio Siena è uno dei caschi rossi storici della caserma valdianese. Sempre pronto alle azioni a tutela del territorio e dei suoi cittadini, a lui toccò prendere il posto alla guida del Distaccamento dopo la triste scomparsa di Luigi Morello.

Anni spesi per il Corpo dei Vigili del Fuoco dove è entrato giovanissimo, lavorando a Napoli prima di giungere nel Vallo di Diano.

Capace di affrontare ogni sfida con determinazione, ma anche con il sorriso, ha improntato il suo servizio nel nostro territorio ai valori che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: altruismo, sacrificio e responsabilità.

“Dopo 24 anni, per mia scelta, dal 7 luglio lascerò il Distaccamento di Sala Consilina per recarmi in una nuova sede. Lavorare in questo territorio mi ha donato tanto e spero di aver dato il mio meglio a tutela della sicurezza di chi ci vive – dichiara –. Ringrazio tutte le Amministrazioni comunali con cui c’è stata sempre massima sinergia e la Comunità Montana, così come con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Stradale, i Comandi di Polizia Locale e la Guardia di Finanza. Rivolgo un ringraziamento anche alla stampa per il lavoro rispettoso e collaborativo messo in atto in questi lunghi anni”.

Al Capo Distaccamento Eugenio Siena gli auguri della redazione di Ondanews per il nuovo incarico e le prossime sfide da affrontare.