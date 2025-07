Nell’ambito delle attività di collaborazione e sinergia tra le istituzioni del territorio la Banca Monte Pruno, nella Sede Distaccata di Fisciano, ieri ha ospitato il Direttivo “allargato” del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno.

Un momento di incontro e condivisione con importanti esponenti di aziende del territorio che partecipano al Gruppo presieduto da Federico Gilblas. A fare gli onori di casa il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico che è intervenuto durante i lavori dando ampia disponibilità ai presenti circa le progettualità in cantiere con la volontà di condividere con il Gruppo e con Confindustria Salerno un percorso comune anche sui temi della sostenibilità.

Aderiscono al Gruppo SIT le aziende iscritte a Confindustria Salerno e operanti nei settori: Servizi Integrati agli Immobili e alle Infrastrutture; Comunicazione e Marketing; Prove – Controlli – Valutazione – Certificazione; Consulenza; Information Technology; Ingegneria – Territorio – Ambiente; Formazione.

L’incontro ha messo in evidenza il forte impegno del Gruppo a supporto delle aziende con l’obiettivo di creare relazioni di valore tra i partner del territorio.

“Oggi è una giornata importante – ha affermato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – in quanto è per noi un onore ospitare, nella nostra Sede di Fisciano, i lavori del Gruppo SIT di Confindustria Salerno. Un ringraziamento speciale va alla struttura di Confindustria Salerno e al suo Presidente Sada, ma anche a Federico Gilblas e Vincenzo Vietri per aver scelto la nostra sede per questo incontro. Confindustria Salerno, alla quale la nostra Banca aderisce, è un’entità prestigiosa del panorama imprenditoriale salernitano e poter collaborare con loro e con gli associati rappresenta un ottimo volano di crescita e miglioramento per la nostra Banca. Aprire le nostre porte significa condividere una linea di visione e collaborazione che porterà risultati concreti e tangibili. Siamo certi che la strada intrapresa conferirà valore aggiunto alle aziende locali e alla comunità”.