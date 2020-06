È Vietri di Potenza il paese vincitore del contest “Regista di Caggiulino” promosso dall’Unpli (Unione Pro Loco) e da Lucanum che prende il nome dal personaggio Caggiulino, il cane lucano creato per la promozione della Basilicata.

Il contest ha visto la partecipazione di decine di foto di luoghi caratteristici della Basilicata. Quella scattata e candidata da un giovane di Vietri di Potenza, Domenico Passannante, che ritrae il Convento è risultata vincitrice con circa 500 reazioni su Facebook riuscendo ad avere la meglio sulle altre splendide location lucane.

La foto vincitrice del Convento di Vietri è diventata in questi giorni il set del nuovo cartoon di Caggiulino, il personaggio social creato dall’Unpli e da Lucanum che gira la Basilicata per promuoverla.

Inoltre la foto è stata trasformata in bianco e nero e sul web i bambini potranno scaricarla e colorarla. L’iniziativa rientra tra le attività del gioco Lucanum che valorizza il territorio e promuove il sistema turistico-culturale della Basilicata.

Dopo la vittoria del contest sui canali social è stata descritta la foto ed è stato promosso il territorio vietrese che si pregia delle denominazioni di “Porta della Lucania” e “Città dell’Olio”. Il Convento viene definito come un luogo maestoso, antichissimo e che custodisce dipinti importanti e migliaia di antichissimi volumi.

“Sono contento di aver vinto questo contest – ha dichiarato Domenico Passannante – e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo traguardo. Sono entusiasta perché grazie a questa iniziativa sono riuscito nel mio obiettivo primario che è quello di far conoscere il mio paese e le sue bellezze come il nostro maestoso Convento. Non ho vinto io come fotografo amatoriale ma tutta la comunità vietrese”.

In questi giorni sui social è prevista anche la pubblicazione di un cartone animato che riguarderà proprio Vietri di Potenza.

– Claudio Buono –