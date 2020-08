Viabilità rurale ed acquedotti rurali. Il Comune di Ruoti tra i centri finanziati dalla Regione

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il bando per la “Viabilità rurale ed acquedotti rurali” dell’avviso speciale Aree interne “Marmo Platano e Alto Bradano” a valere sul Psr Basilicata 2014-2020. Il bando rientra nelle tipologie di investimenti da realizzare nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne e coinvolgerà 15 Comuni lucani tra cui rientra anche Ruoti.

Sono ammessi lavori di realizzazione di nuova viabilità, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende agricole.

730.000 euro la dotazione assegnata all’Area Interna Marmo Platano e Ruoti beneficerà di 300.000 mila euro per lavori di acquedottistica rurale. Si tratta di infrastrutture pubbliche utili per il mantenimento e lo sviluppo dell’agricoltura nella sua funzione produttiva, oltre a quella paesaggistica ed ambientale.

Il sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise ha dichiarato che si tratta di “un grande sostegno per le nostre piccole comunità per contrastare il triste spopolamento dei nostri territori, garantendo l’accesso ai servizi base e modernizzando un settore vitale delle nostre aree, purtroppo a volte dimenticato, quello dell’agricoltura. Creare condizioni adeguate per partire e ripartire dalla nostra madre terra è l’obiettivo di rilancio economico”.

– Chiara Di Miele –