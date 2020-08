Truffa del pacco a Castellabate. Anziana raggirata consegna 5mila euro

Anziana truffata a Castellabate.

Alla donna sono stati portati via circa 5mila euro. Secondo la ricostruzione, una persona avrebbe telefonato all’anziana per la consegna di un acquisto su internet fatto dal nipote in cambio di una somma di denaro.

Per rendere il racconto veritiero hanno simulato anche la voce del nipote della signora. Il truffatore si è presentato a casa, ha consegnato un pacco vuoto e in cambio ha preso tutti i soldi.

Solo dopo che l’uomo è andato via, l’anziana ha avvisato figlio e nipote. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri.

– Claudia Monaco –