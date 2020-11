Un anno fa la Provincia di Salerno consegnava i lavori di completamento e adeguamento funzionale per il miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS 18 Var.) – Atena Lucana (A3 SA-RC) – I Lotto Adeguamento e Messa in Sicurezza SP 142.

Il progetto iniziale aggiudicato negli anni precedenti prevedeva l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità esistente della SP 142, mediante la realizzazione di nuovi segmenti di tracciato stradale e l’adeguamento con interventi puntuali di allargamento di tratti in curva, ricadenti nei territori comunali di Campora, Moio della Civitella e Gioi Cilento, per un importo complessivo di 5.200.000 euro.

“L’esecuzione dei lavori di quel progetto fu del 93,6% dell’importo contrattuale – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – si arrivò quindi alla risoluzione anticipata consensuale del contratto per poi procedere alla redazione dell’attuale progetto, che prevede il completamento delle opere parzialmente realizzate con la messa in sicurezza della SP 142, con un importo complessivo di 800.000 euro”.

Ad oggi, nel comune di Campora, sono stati realizzati il completamento delle pareti di elevazione del muro di contenimento, ad altezza variabile, della carreggiata lato valle nel tratto iniziale (intervento 1), il prolungamento di un esistente tombino per consentire l’allargamento di una curva verso monte (intervento 2), oltre a movimenti terra necessari all’allargamento lato monte della strada previa realizzazione di gabbionate.

“Ringrazio la Regione Campania – conclude Strianese – in particolare il Presidente Vincenzo De Luca, per l’attenzione che dedica ai nostri territori. Senza i finanziamenti regionali non avremmo potuto avviare i necessari lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. Questo sulla SP 142 è un cantiere importante, che non solo migliora i collegamenti e la sicurezza stradale di tutta l’area, ma promuove sviluppo economico e occupazione. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.

– Chiara Di Miele –