Viabilità. Il Presidente della Provincia effettua un sopralluogo sulle strade di Capaccio Paestum

Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha effettuato un sopralluogo sulle strade provinciali del Comune di Capaccio Paestum in compagnia del neo sindaco Franco Alfieri e del consigliere provinciale Luca Cerretani.

“In questi giorni – dichiara il Presidente Strianese – si realizzano quattro interventi di messa in sicurezza su questo territorio comunale. Garantire una mobilità sicura è una priorità per l’Ente che rappresento, mettere in sicurezza le nostre strade è fondamentale su tutto il territorio provinciale”.

Sulla SP 43, SP 392, SP 11 a ed SP 175 (litoranea Capaccio) saranno investiti circa 200.000 euro e Strianese annuncia:”Mi sono impegnato a fare ancora di più, visto che si tratta di un territorio molto esteso (circa 100 kmq e 200 km di strade provinciali che lo attraversano)“.

– Chiara Di Miele –