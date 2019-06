Tartaruga Caretta caretta senza vita sulla spiaggia a Marina di Camerota. Secondo caso in pochi giorni

La carcassa di una tartaruga Caretta caretta è stata ritrovata questa mattina lungo la spiaggia in località Lentiscelle a Marina di Camerota.

A segnalare la presenza sulla battigia dell’animale privo di vita è stato il proprietario del lido presente in zona che subito ha informato dell’accaduto gli uomini della Capitaneria di Porto di Marina di Camerota diretti dal Luogotenente Sandro Desiderio che, giunti immediatamente sul posto, hanno allertato il servizio Veterinario dell’ASL del ritrovamento.

Gli uomini della Guardia Costiera su indicazione del medico dell’ASL Scopelliti hanno traportato la tartaruga all’ombra e successivamente l’hanno coperta con un panno bagnato in attesa dell’arrivo del personale medico che nei prossimi giorni effettuerà l’autopsia sull’animale per stabilire le cause del decesso.

Si tratterebbe del secondo caso di spiaggiamento di una tartaruga nelle acque di Marina di Camerota nel giro di pochi giorni. La tartaruga Caretta caretta è la più comune del Mar Mediterraneo ma risulta in via d’estinzione nelle acque territoriali italiane.

