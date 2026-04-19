Viabilità a rischio a Salerno. Si apre una voragine sul Lungomare Colombo
Disagi su via Lungomare Colombo ieri sera a Salerno dove, per motivi in fase di accertamento, si è aperta una voragine sull’asfalto.
Il cedimento del piano stradale è stato improvviso e ha reso necessario l’intervento sul posto della Polizia Municipale per transennare l’area e la messa in sicurezza di automobilisti e pedoni.
Sono intervenuti per un primo sopralluogo anche i tecnici comunali.
Fortunatamente non si sono registrati incidenti, nonostante il tratto di strada sia tra i più trafficati della città. I residenti e gli automobilisti salernitani si dicono però preoccupati dato che questo è soltanto l’ultimo cedimento di asfalto verificatosi in ordine di tempo a Salerno. In precedenza un episodio simile era accaduto anche nel rione Carmine in via Calenda.
Toccherà ai tecnici risalire alle cause della voragine su Lungomare Colombo e chiarire se ci siano criticità nell’area sottostante l’arteria.