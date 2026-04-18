Un nutrito gruppo di volontari questa mattina si è radunato a Salerno per la campagna “Mare e fondali puliti” di Legambiente.

Con il Presidente Michele Buonomo, ragazzi, cittadini e istituzioni si sono impegnati nella tutela del mare, elemento prezioso per la città. Hanno ripulito le spiagge da rifiuti di ogni genere che fanno riflettere sul mancato rispetto per l’ambiente.

Una criticità maggiore delle altre riguarda l’abbandono di cicche di sigarette sulla spiaggia e per ovviare sono stati realizzati appositi posacenere.

L’attività di oggi non esaurisce il lavoro di pulizia di cui necessita tutto il litorale, pertanto si chiede ai cittadini massima collaborazione non abbandonando la spazzatura.