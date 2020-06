Vandali in azione a Polla. Presa di mira l’ex stazione ferroviaria, attuale sede della Pro Loco

Vandali in azione a Polla. Ad essere presa di mira dalle mani di qualche incivile è stata la stazione ferroviaria, attuale sede della Pro Loco Polla.

Ignoti hanno distrutto i vetri delle porte dell’atrio, ex sala di attesa, aperto al pubblico per consentire agli utenti dei servizi sostitutivi di usufruirne. Si tratta di un vero e proprio atto vandalico quindi, anche perché all’interno della sede non ci sono attrezzature né oggetti da poter trafugare.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati proprio i membri della Pro Loco Polla nella mattinata di oggi. La stazione già in passato era stata presa d’assalto dai vandali e l’associazione si era preoccupata di ripulirla e renderla fruibile. Tra i programmi per la stazione c’è anche info point per orari di partenze e arrivi sul territorio comunale di Polla.

L’episodio è stato subito segnalato alla Polizia Municipale che ha effettuato un sopralluogo. La Pro Loco, diretta dal Presidente Maurizio D’Amico, denuncerà l’accaduto alla locale Stazione dei Carabinieri.

– Paola Federico –