La Pro Loco di Sassano consegna a Donna Elvira Penna la tessera di Socio Onorario “Patrimonio di Comunità”

Il Presidente della Pro Loco Sassano, Stefano Antonello Aumenta, ha consegnato la tessera di Socio Onorario “Patrimonio di Comunità” alla centenaria Donna Elvira Penna.

“Persone come Donna Elvira, sono un vero patrimonio per le comunità in cui vivono – afferma Aumenta -, in quanto sono stati testimoni del nostro passato. Ci possono aiutare a trasferire, alle generazioni del futuro, la cultura ed i valori dei nostri comprensori. A mio sommesso giudizio, a differenza dei monumenti e delle aree geografiche ‘Patrimonio dell’Umanità’, chi ha compiuto questo speciale e simbolico traguardo di vita deve essere considerato ancora più prezioso“.

“La motivazione di questa mia convinzione – spiega – è che la possibilità di trasferirci le loro emozioni, nel ricordare, ed il loro sapere, acquisito con l’osservazione dei fatti e delle persone a loro contemporanei, è, solo per un periodo di tempo, purtroppo, non infinito. A noi Soci delle Pro Loco, è dato l’onore e l’onere di conservare questi inestimabili tesori“.

Il Presidente Aumenta ha colto l’occasione, attraverso una nota stampa, per informare inoltre della presentazione, che avverrà probabilmente nella prossima settimana, di un’importante iniziativa che i soci della Pro Loco Sassano hanno realizzato con il Patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

– Paola Federico –