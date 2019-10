Valori dell’acqua potabile non conformi alla legge. Il sindaco di Campagna ne vieta l’utilizzo

Vietato l’utilizzo dell’acqua potabile a Campagna dopo un’ordinanza a firma del sindaco Roberto Monaco rivolta a tutte le utenze dell’acquedotto civico.

Dopo una serie di controlli periodici eseguiti sulle acque erogate dall’acquedotto comunale è emersa la presenza di risultati non conformi a quanto stabilito dalla normativa in materia.

Il primo cittadino, dunque, ha ritenuto opportuno, nell’arco di tempo in cui dovranno essere effettuate le opportune verifiche e i controlli, di dover attivare una sterilizzazione straordinaria dell’intero sistema di distribuzione e pertanto di dover vietare l’uso dell’acqua erogata dal Civico Acquedotto per scopi potabili per tutte le utenze cittadine.

L’ordinanza avrà validità e dovrà essere rispettata fino alla comunicazione ufficiale della sua revoca da parte del Comune di Campagna.

– Chiara Di Miele –