Potenza è la Città Europea dello Sport 2021. Il Presidente della Regione Vito Bardi:”Orgoglio lucano”

Potenza ha ottenuto dall’ACES il riconoscimento di “Città Europea dello Sport 2021”. Dopo Matera Capitale Europea della Cultura 2019, dunque, questo ennesimo titolo rilancia la Basilicata tutta in Europa quale protagonista di processi culturali e sportivi.

“La decisione di insignire Potenza del ruolo di Capitale europea dello sport mi riempie di orgoglio da lucano – dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi -. E’ una sfida alla quale le istituzioni e la Regione in primo luogo non si dovranno sottrarre. Da questo punto di vista credo che sia necessario dotare la città di nuovi impianti, dove i nostri giovani potranno dare il meglio di sé nelle varie attività. Senza dimenticare che lo Stadio Viviani, pur nel suo glorioso passato, ha fatto ormai il suo tempo e si rende ineludibile la costruzione di una nuova struttura. Ritengo quindi necessario un tavolo di confronto tra le istituzioni e gli operatori sportivi per costruire questa ipotesi”.

Anche l’assessore regionale con delega allo Sport, Fancesco Cupparo, ha espresso i più sentiti complimenti per il riconoscimento ottenuto dall’ACES. “All’Amministrazione Comunale di Potenza – afferma l’assessore – va il merito di aver saputo costruire un valido dossier di candidatura con progetti che seguono i principi etici dello sport, alla base del libro bianco dello sport dell’Unione Europea”.

– Chiara Di Miele –