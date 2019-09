Valori anomali delle acqua in località Cammarelle a Sapri. Il sindaco Gentile vieta la balneazione

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha ordinato il divieto di balneazione in località Cammarelle inseguito a degli accertamenti effettuati da Arpac che hanno portato alla luce valori anomali delle acque.

La Consac, che gestisce il servizio depurazione del Comune, ha fatto sapere che il suo impianto in località San Franecsco, che scarica in quel tratto di mare, ha sempre funzionato normalmente e nei giorni vicini ai rilievi non sono state riscontrate anomalie.

L’ipotesi è quella che, ad alterare i valori delle acque il località Cammarelle, siano state le precipitazioni abbondanti abbattutesi sul territorio comunale negli ultimi giorni, che avrebbero favorito il deflusso di materiali inquinanti verso il mare.

Intanto, in attesa di nuove verifiche da parte di Arpac, il sindaco Gentile vieta la balneazione nel tratto di spiaggia in località Cammarelle, fino a nuova disposizione.

– Paola Federico –