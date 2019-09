Domenica 8 settembre si svolgeranno le operazioni di bonifica di una “bomba d’aereo“, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuta in un terreno agricolo del comune di Battipaglia. Sarà quindi necessario evacuare circa 36mila cittadini residenti nella zona, a partire dalle ore 5 del mattino, nel raggio di 1.6 chilometri dal punto di rinvenimento e, nella stessa area, verrà interdetto il transito veicolare e ferroviario.

Sarà sospeso temporaneamente il traffico veicolare sull’autostrada A2 con la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, lungo la tratta Pontecagnano Nord – Eboli, nonché sulla SS18 “Tirrena Inferiore” tra il km.71+800 ed il km.76+800 per un tempo stimato di lavoro di circa 8-12 ore.

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – si sta muovendo in stretta sinergia con la Prefettura di Salerno, che, d’intesa con il Genio Militare, coordinerà la gestione dell’evento attraverso il ‘Centro di Coordinamento Soccorsi‘ appositamente istituito per la pianificazione delle attività. Noi come Provincia, abbiamo curato l’aspetto cartografico e organizzato una viabilità alternativa, insieme all’Anas e ai Comuni di Battipaglia, Pontecagnano, Eboli e Bellizzi. In particolare ha seguito le attività il settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. Ognuno dei nostri Enti, all’interno del ‘Centro di Coordinamento Soccorsi’, ha messo a disposizione le proprie competenze al fine di attivare una complessa e delicata operazione di protezione civile; parliamo, infatti, di evacuazione e assistenza alla popolazione, di aspetti sanitari, di viabilità stradale e ferroviaria, di servizi essenziali. Ricordo che verrà sospesa l’erogazione dei servizi quali energia elettrica, gas, linee telefoniche fisse e mobili e che, oltre alla popolazione, verranno evacuati anche l’Ospedale ‘Santa Maria della Speranza’, il Municipio e il Comando Polizia Locale“.

“Faccio i miei complimenti a tutti per il lavoro svolto fin qua in totale sicurezza e con la massima competenza – sottolinea Strianese –, ma soprattutto ringrazio gli artificieri del 21° Reggimento Guastatori di Caserta che sono presenti sul posto già da giorni per realizzare opere di ‘barricamento’, consistenti in scavi di ventilazione/trinceramento, necessarie per poter procedere alla bonifica. Loro provvederanno a disinnescare l’ordigno; per l’operazione saranno necessarie dalle 8 alle 12 ore. Invito quindi tutti i cittadini a collaborare e a prestare la massima attenzione alle indicazioni e agli avvisi che verranno diffusi al fine di agevolare lo svolgimento dell’evacuazione e le operazioni degli artificieri“.

Per i dettagli sul piano di evacuazione è possibile consultare il sito della Prefettura di Salerno, mentre per avere informazioni sulla viabilità alternativa è possibile consultare il geoportale della Provincia di Salerno (aprendo la cartella “Cartografia Collaborazione”, mappa “Viabilità Alternativa Evacuazione”).

Qui di seguito gli itinerari alternativi per chiusura dell’Autostrada A2 tra PontecagnanoNord ed Eboli:

Direzione sud:

Tutto il traffico della A2 in direzione sud verrà fatto uscire allo svincolo di Pontecagnano nord(SA), per proseguire lungo la Tangenziale di Salerno direzione “Salerno – Zona Industriale” fino all’uscita “Zona Industriale”; poi attraverso la Via Roberto Wenner, la Via Diomide Cioffi e Viale De Luca Andrea, tutte nel Comune di Salerno, si raggiungerà la SP 417 “Aversana”, da percorrere fino all’innesto sulla SP 30: questa arteria va percorsa in direzione di Eboli per tornare in A2 dallo svincolo di Eboli;

Direzione nord:

Tutto il traffico della A2 in direzione nord verrà fatto uscire allo svincolo di Eboli per proseguire lungo la SP 30 fino all’intersezione con la SP 417 “Aversana”; imboccata la SP 417 si dovrà procedere in direzione di Salerno e attraverso la cd. “rampa dei Longobardi” salire sulla Tangenziale di Salerno e proseguire verso Pontecagnano per il rientro in A2 presso lo svincolo di Pontecagnano Nord.

Per quanto riguarda la viabilità locale si segnala che, fino a cessate esigenze, la SP 417 “Aversana”” e la SP175 “Litoranea” sono state individuate come percorsi alternativi principali da utilizzare in concomitanza con la chiusura della SS18 “Tirrena Inferiore” e dei tratti urbani interdetti. Per chi arriva da Sud, dalla ex SP 430, si consiglia l’uscita a Capaccio e di proseguire lungo la SP175 “Litoranea”.

– Paola Federico –