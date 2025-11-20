Esce a cercare funghi e resta ferito dopo una caduta.

Disavventura oggi ad Angellara frazione di Vallo della Lucania per un 81enne del posto che è scivolato in una zona impervia e, dopo l’allarme lanciato dai suoi compagni, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e dei soccorritori speleo-alpino-fluviali.

Il malcapitato è stato imbarellato e consegnato ai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.