Sassano: perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada in località Varco Notar Ercole
Incidente stradale nel pomeriggio in località Varco Notar Ercole a Sassano sulla Provinciale che porta alla frazione Silla.
Per cause da accertare il conducente di una Volkswagen Golf, un ragazzo di nazionalità indiana, ha perso il controllo del veicolo urtando prima una Kia con a bordo una donna di Sala Consilina e poi andando a sbattere contro il cancello della locale chiesa evangelica.
Nonostante il violento impatto non si registrano fortunatamente persone ferite. Sul posto per ricostruire la dinamica i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.
L’auto è stata rimossa dal Soccorso Stradale Pastore mentre la strada è stata pulita e ripristinata da ESA Paciello Arechi Multiservice.