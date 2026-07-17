Era originario di Ottati l’uomo di 80 anni accoltellato al culmine di una lite a Collegno, alle porte di Torino.

Antonio Greco nella tarda serata di ieri si trovava in Piazza IV Novembre e stava per attraversare la strada quando è stato ferito a morte da un 51enne anche lui del posto che poi si è dato alla fuga. All’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite nata per questioni di viabilità. L’anziano è morto sul colpo e vani sono stati i tentativi di salvargli la vita. Nella notte l’aggressore è stato rintracciato dai Carabinieri e ha confessato il delitto.

Nel tentativo di sedare la lite è intervenuto il figlio 52enne della vittima che ha riportato una ferita lieve a un braccio ed è stato trasportato all’ospedale Martini di Torino.

Greco viveva a Collegno da circa 40 anni ed era emigrato nel torinese ai tempi in cui si spostavano in tanti per andare a fare gli operai. Affranta la comunità degli Alburni non appena si è diffusa la notizia della sua tragica scomparsa.