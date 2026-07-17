Grave scontro tra auto e moto ad Altavilla Silentina. Giovane motociclista in ospedale
Grave incidente nella tarda mattinata di oggi ad Altavilla Silentina.
Per cause da accertare, un’auto con a bordo uno straniero residente in paese e una moto con in sella un 17enne anche lui del posto si sono scontrate.
Nell’impatto il giovane ha riportato serie ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Eboli per le cure del caso.
Toccherà ogli agenti della Polizia Municipale presenti sul posto chiarire la dinamica di quanto accaduto.