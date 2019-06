Universiade 2019 nei comuni salernitani.Domani la presentazione dell’Olimpiade degli atleti universitari

Nella giornata di domani, venerdì 28 giugno, alle ore 10:45, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Universiade o Olimpiade Universitaria, una manifestazione sportiva multidisciplinare riservata agli atleti studenti universitari.

Il prestigioso evento e le gare in programma si svolgeranno negli impianti sportivi dei comuni di Salerno, Baronissi, Cava de’ Tirreni, Eboli, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Pagani, Pellezzano e Sarno.

All’incontro saranno presenti il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il Direttore Area Istituzionale ARUIL Annapaola Voto, Il Presidente CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) Lorenzo Lentini, il Commissario Straordinario 30^ Summer Universiade Gianluca Basile, il Deputato PD Piero De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed i sindaci dei comuni salernitani in cui si svolgeranno le iniziative sportive in programma nel corso dell’Universiade 2019.

Seconda solo ai Giochi Olimpici per importanza e numero di partecipanti, nel corso degli anni l’Universiade ha assunto sempre più i connotati di una vera e propria competizione internazionale dello sport e della cultura.

“Sono complessivamente dieci gli impianti sportivi di proprietà dei Comuni salernitani che saranno sedi di allenamentie gare nelle varie discipline sportive – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – le Universiadi 2019 sono valutate anche in termini di impatto economico, prima, durante e dopo, e determineranno un aumento della visibilità a livello regionale, nazionale ed internazionale, con effetti diretti sull’indotto del territorio e con la conseguente affermazione del patrimonio storico, culturale e gastronomico della Campania. Molto è stato investito sul nostro territorio con gli impianti realizzati o interessati da manutenzione ordinaria proprio in occasione delle Universiadi 2019, senza dimenticare le tipologie di intervento nel piano dei servizi complessivi. Le manifestazioni sportive costituiscono la parte decisiva dell’industria degli eventi e la loro importanza è sempre più crescente. Ringrazio il Governatore On. Vincenzo De Luca per aver portato in Campania le Universiadi, che prenderanno il via il 3 luglio, e per aver realizzato, in poco più di 10 mesi, l’adeguamento strutturale degli impianti sportivi, anche di grande rilievo, con i fondi della Regione“.

– Paola Federico –