Sassano: il 30 giugno Ron in concerto nella Villa Comunale con “Lucio! Il Tour”

Un evento musicale imperdibile quello organizzato dall’Amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino, in programma per domenica 30 giugno.

Alle ore 21 nel suggestivo scenario della Villa Comunale “Paolo Borsellino” a Silla sarà possibile assistere al concerto “Lucio! Il Tour” con la straordinaria presenza del cantautore di fama nazionale ed internazionale Ron.

Lo scorso anno Ron ha pubblicato l’album “Lucio!” in cui reintepreta alcuni dei successi del grande Lucio Dalla. Lo spettacolo “Lucio! Il Tour” è quindi l’omaggio live all’amico di sempre con tutti i suoi principali successi. Musica e aneddoti del compianto artista artista bolognese in una serata emozionante. Eseguiti dal vivo alcuni dei brani più importanti che Ron e Dalla hanno scritto insieme, oltre a molti altri del repertorio di colui che intonò “Piazza Grande”, “Attenti al lupo” e “Canzone”.

Lo spettacolo è scritto da Ron e Vincenzo Incenzo, che ha firmato anche la regia.

Per acquistare i biglietti per il posto a sedere (5 euro) è possibile recarsi presso i punti vendita: Bar Piccadilly, Peccati di Gola e Bar “La Villa” a Silla di Sassano, Bar Spezieria alla Certosa di Padula, UBar in Piazza a Sant’Arsenio, Carpe Diem a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –