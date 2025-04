Il 26 aprile si svolgerà l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Monte Pruno indetta, in seconda convocazione, alle ore 10.30 presso la Sede Legale “Auditorium Michele Albanese” a Roscigno in via IV Novembre.

L’Assemblea rappresenta un momento fondamentale nella vita della Banca: è l’occasione per condividere con i Soci il percorso compiuto, analizzare i risultati ottenuti nel 2024, fissare nuovi traguardi e rinnovare, con trasparenza e partecipazione, il governo della cooperativa.

Durante i lavori assembleari si procederà all’approvazione del bilancio 2024 con la relativa destinazione degli utili, al rinnovo delle cariche sociali e all’adozione di ulteriori deliberazioni previste dallo Statuto.

In conformità all’art. 27.1 dello Statuto, hanno diritto di intervenire e votare i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni. I Soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica, mediante delega scritta, redatta secondo le disposizioni di legge e statutarie.

“Uniti nei valori, forti nel futuro”, è con questo spirito che la Banca Monte Pruno rinnova l’invito a tutti i Soci a prendere parte attiva a questo importante appuntamento di democrazia cooperativa.