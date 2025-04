Il prossimo 5 maggio la comunità di Sapri e dell’intero Golfo di Policastro scenderà in piazza per protestare a difesa del Punto Nascita dell’ospedale dell’Immacolata che rischia la chiusura definitiva. Come ormai noto il Decreto Balduzzi stabilisce il numero minimo dei 500 parti annui da raggiungere per i presidi ospedalieri e quello saprese vive ormai da settimane con il timore di una soppressione.

Diverse sono state le manifestazioni già organizzate per discutere delle sue sorti e il 29 aprile si terrà anche un incontro con il Prefetto di Salerno per approfondire la questione insieme ai Sindaci e ai rappresentanti istituzionali del territorio.

Il Comitato di Lotta, con i cittadini e le associazioni, ha nel frattempo organizzato e reso noti gli orari del corteo di protesta del 5 maggio.

Il raduno è previsto alle ore 8 in Piazza San Giovanni con partenza del corteo alle ore 9.30. Si attraverserà via Kennedy, Largo dei Trecento, Corso Italia, via Umberto I, Piazza Marconi, via Pisacane, Piazza Vittorio Veneto per poi fare rientro in Piazza San Giovanni.