UnipolSai in campo per il sociale. L’agenzia generale di Polla propone un nuovo prodotto assicurativo

L’agenzia generale di Polla, con l’uscita del nuovo prodotto assicurativo Unipolsai Terzo Settore, intende rivolgere l’attenzione verso coloro che quotidianamente mettono a disposizione tempo ed energie per svolgere attività sociali e ricreative sul territorio.

Sono milioni i cittadini che si impegnano in attività dedicate al bene della comunità. Per proteggere quest’impegno e questi valori UnipolSai propone un nuovo prodotto dedicato ai soggetti che realizzano progetti di rilevanza sociale.

La protezione di UnipolSai Terzo Settore si rivolge ad Associazioni di Volontariato, Sportive Dilettantistiche, Sociali, Ricreative e Culturali, ai Servizi all’infanzia e da oggi, grazie ad un Set Informativo dedicato, si possono assicurare anche i Rischi Temporanei, cioè quegli eventi di breve durata, circoscritti in un lasso di tempo definito, organizzati dalle realtà che operano nel Terzo Settore.

“Le attività che svolgono le no profit nel nostro territorio sono importantissime – afferma Angelo Greco, agente generale della storica agenzia di Polla – e noi, nella nostra azione di stimolo e di sostegno verso le tante realtà che negli anni si sono costituite e affermate, portando avanti progetti di alto valore sociale, conosciamo perfettamente le esigenze di tutela e di prevenzione di cui hanno bisogno. Pertanto cogliamo l’occasione dell’attenzione che UnipolSai ha rivolto verso queste realtà rinnovando la nostra massima disponibilità a soddisfare i bisogni assicurativi di tale segmento andando incontro alle difficoltà economiche che le no profit incontrano mettendo a disposizione l’affidabilità e la consulenza dei nostri agenti che sono sin da subito disponibili direttamente presso i nostri uffici in Via L. Pica 1 a Polla o tramite e-mail all’indirizzo assigreco@gmail.com “.

