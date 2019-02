Ritrovata in provincia di Frosinone un’auto rubata a gennaio a Montesano Scalo

È stata ritrovata a Paliano, in provincia di Frosinone, la Citroën C2 rubata a Montesano Scalo lo scorso 28 gennaio in via Giuseppe Mazzini nel piazzale di un’abitazione.

L’auto è stata ritrovata dai Carabinieri della Stazione di Paliano. La Citroën era danneggiata in più punti e all’interno erano presenti residui di cibo, diverse bottiglie di birra e impronte di fango.

I ladri, prima di abbandonare l’auto nella cittadina laziale, hanno portato via i documenti e lo stereo contenuto all’interno.

Nella giornata di ieri la Procura della Repubblica di Frosinone ha dissequestrato il mezzo che è stato riconsegnato al proprietario.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

29/1/2019 – Furto nella notte in un’abitazione di Montesano Scalo. Ladri portano via un’auto