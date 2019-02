Un romantico San Valentino con le speciali offerte dell’Hotel Villa Torre Antica ad Atena Lucana

San Valentino, la festa più romantica dell’anno, non può non essere celebrata con eleganza in una cornice raffinata e con un’attenzione particolare al buon gusto e alle delizie del palato. Per questo motivo l’Hotel Villa Torre Antica di Atena Lucana ha riservato delle offerte davvero speciali per tutte le coppie di innamorati che potranno celebrare il loro legame approfittando di interessanti pacchetti validi dal 10 al 17 febbraio.

Le offerte per San Valentino del Villa Torre Antica prevedono:

Cena San Valentino a lume di candela in un’atmosfera romantica e suggestiva al costo di 40 euro a persona

Notte romantica nelle antiche camere al costo di 40 euro a persona

Cena San Valentino a lume di candela in atmosfera romantica + notte romantica nelle antiche camere al costo di 75 euro a persona

Cena San Valentino a lume di candela in atmosfera romantica in cantina + notte romantica nelle antiche camere al costo di 85 euro a persona

Cena San Valentino a lume di candela nelle antiche camere + notte romantica al costo di 95 euro a persona

E’ inoltre possibile approfittare del pacchetto “Weekend Romantico 2 Notti” che include pernottamento e prima colazione oltre alla Cena di San Valentino a lume di candela al costo di 110 euro a persona per due notti.

Oppure l’offerta “Long Weekend Romantico 3 Notti” con pernottamento e prima colazione e Cena di San Valentino a lume di candela al costo di 130 euro a persona per tre notti

La “Settimana Romantica 7 Notti” con pernottamento, prima colazione e Cena di San Valentino a lume di candela costa 210 euro a persona per una settimana di soggiorno.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 0975/779016 – WhatsApp 327/3604618 – info@hoteltorreantica.com .

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –