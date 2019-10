Un impianto per trattare le biomasse agricole. Castellabate ottiene il finanziamento per realizzarlo

Il progetto che prevede la realizzazione di un impianto di piccola taglia a biomassa vegetale per la produzione di energia elettrica e termica nel comune di Castellabate è stato ammesso a finanziamento tramite i fondi del Programma Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020.

L’impianto, che sarà installato in località Maroccia, riuscirà a contribuire alla riduzione dell’attuale spesa energetica del Comune con il ricorso a tecnologie moderne e sostenibili grazie all’utilizzo di scarti di origine forestale, agricola e agroindustriale.

Il progetto, il cui costo è di circa 500mila euro, si pone come obiettivo l’ottenimento dei massimi rendimenti possibili per la produzione di energia elettrica, uniti all’assoluta garanzia della tutela ambientale. Per l’approvvigionamento dell’impianto sono stati, già allatto della presentazione del progetto, sottoscritti accordi per la fornitura di biomassa legnosa con aziende forestali e agricole locali o situate entro un raggio di 70 km da Castellabate.

Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli esprime la sua soddisfazione per l’ottenimento del finanziamento che permetterà l’avvio dei lavori: “Attraverso la realizzazione dell’impianto sarà possibile attuare concretamente il principio dell’economia circolare trasformando la biomassa vegetale da ‘rifiuto’ a ‘risorsa’ in grado di produrre energia proveniente da un processo altamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo ci permette di continuare la realizzazione delle nostre buone pratiche dettate dall’attenzione, sempre crescente, per la salvaguardia dell’ambiente e l’utilizzo delle energie rinnovabili“.

– Paola Federico –