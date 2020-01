Ultimo Open Day all’Istituto Superiore “Mons. A. Sacco” di Sant’Arsenio

Ultimo Open Day, domani, sabato 25 gennaio, all’Istituto di Istruzione Superiore “Mons. Antonio Sacco” di Sant’Arsenio.

Porte aperte, quindi, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, per genitori ed alunni delle Scuole Medie che potranno visitare le due strutture della scuola superiore di Sant’Arsenio, in vista delle iscrizioni alle scuole superiori, il cui termine ultimo scade venerdì 31 gennaio.

Presso l’Istituto “Mons. Sacco”, inoltre, gli studenti delle Scuole Medie interessati, entro il 31 gennaio, possono prenotare “una giornata al Sacco” per partecipare alle lezioni ed ai laboratori.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la scuola, telefonando allo 0975.396108, chiedendo delle referenti per l’orientamento: la professoressa Giovanna Trezza per l’Istituto Professionale settore Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e la professoressa Brunella Viglione per l’Istituto Tecnico Economico.

