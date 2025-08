Fiamme tra gli ulivi questo pomeriggio a Sala Consilina in via Cappuccini Sottano.

Il rogo ha preso origine per cause in corso di accertamento e rapidamente ha coinvolto diverse piante di ulivo.

I primi ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale diretti dal Comandante Salvatore Della Luna Maggio che hanno iniziato ad arginare le fiamme in attesa dei soccorsi.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, della Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano e dei volontari della Protezione civile di Padula.

Presenti anche i Carabinieri Forestali del Nucleo di Padula per i rilievi.