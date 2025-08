JazzinLaurino Festival & Workshop è tornato e si concluderà l’11 agosto: avrà come cornice l’Anfiteatro di Laurino.

Da sempre un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti, il festival, organizzato dal Comune di Laurino e dall’Associazione Liberi Suoni, continua a valorizzare il Cilento interno, un territorio ricco di tradizione e bellezze naturali, oltre che a consolidare la storica collaborazione con la Banca Monte Pruno, partner dell’evento anche per quest’anno, in un connubio che garantisce ogni anno una programmazione musicale di altissimo livello, un’offerta didattica unica nell’ambito di un ampio progetto di valorizzazione del territorio.

Sostengono l’iniziativa Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Musica per Roma Fondazione.

JazzinLaurino Festival & Workshop, giunto alla XXIII edizione, si svolge ad agosto ed è articolato in giornate di didattica e concerti: Laurino, per una settimana, si trasforma in una cittadella della musica, all’interno della quale musicisti e cultori, provenienti da ogni parte del mondo, si ritrovano per vivere un’esperienza senza precedenti.

Durante le attività del festival gli allievi hanno l’opportunità di studiare in alcuni dei luoghi più suggestivi di Laurino, come il Palazzo Ducale, la Cappella dell’Annunziata e il Teatro Comunale, preparandosi per il concerto finale e le tradizionali jam session nei locali del paese.

Fiore all’occhiello della kermesse 2025 è il concerto dell’11 agosto con il Maestro Nicola Piovani e il suo Quartet “Note a Margine”: un evento esclusivo che promette di regalare forti emozioni.

Piovani, con il suo pianoforte, insieme a Marina Cesari (sax), Marco Loddo (contrabbasso) e Vittorino Naso (percussioni), presenterà un concerto che spazia tra le sue composizioni più celebri e nuovi brani, in un incontro affascinante tra il jazz e la musica da film. “Note a Margine” è, infatti, una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 ed è uno spettacolo in cui l’artista condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera.

Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini a Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema e teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte.

JazzinLaurino si conferma un grande evento: è un luogo dove la musica diventa esperienza, dove ogni nota racconta una storia, dove ogni angolo del paese si trasforma in palcoscenico e la Banca Monte Pruno è entusiasta di essere al fianco di una rappresentazione così longeva e importante per la comunità e il territorio, da sempre, valorizzati dal Comune di Laurino guidato dal sindaco Romano Gregorio e dall’Associazione Liberi Suoni, con il presidente Angelo Maffia.

“JazzinLaurino rappresenta – ha affermato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico – molto di più di un Festival, è l’evento del Cilento interno che permette di dare grande lustro a Laurino, così come avviene per Roscigno, luoghi che appartengono alla nostra storia. Siamo impegnati in questa collaborazione ormai dalla prima edizione, in un’ottica di grande vicinanza con gli organizzatori e nello specifico, con il sindaco Romano Gregorio e Angelo Maffia, veri pilastri della manifestazione, insieme a tutte le persone che li affiancano in questa missione culturale di valorizzazione del territorio. JazzinLaurino è un punto di riferimento per la musica jazz e ravviva, con successo, il territorio del Cilento interno con musica, formazione, anche per i giovani, e cultura. Siamo particolarmente soddisfatti di sostenere questa iniziativa e la straordinaria presenza del Maestro Piovani conferma, anche quest’anno, il valore di un festival che ormai è al centro delle attenzioni di tutti gli estimatori e cultori della musica”.